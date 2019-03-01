Bakan Besim, Dikmen Belediyesi ve sağlık ocağını ziyaret etti

Sağık Bakanı Filiz Besim, bu sabah Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve bölge muhtarlarıyla belediye binasında bir araya geldi. Sağlık Bakanı Besim, ziyareti çerçevesinde Dikmen’deki Sağlık Ocağını da ziyaret ederek, buradaki eksikleri yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Besim’e ziyareti sırasında Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol da eşlik etti.

Besim, ziyareti sırasında, göreve geldiklerinden bu yana sağlık merkezlerini güçlendirmek adına ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını bir kez daha vurgulayarak, Dikmen’deki sağlık ocağı ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, aynı zamanda eksiklerin tamamlanması için Dikmen Belediyesi ile işbirliği yapacaklarını kaydetti. Filiz Besim, yerel yönetimler ile belediye işbirliği ne kadar güçlü durumda olursa, o kadar iyi hizmet verilebileceğini vurguladı.

Bölgelerinde verilen sağlık hizmetleri konusunda beklentilerini Bakan Besim’e aktaran Dikmen Belediye Başkanı Çelebi ve muhtarlar ise, bakanlık ile işbirliğinde sağlık hizmetleri konusunda önemli adımlar atılabileceğini dile getirdi.