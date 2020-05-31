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Bakan Çavuşoğlu, Genç TV'nin yeni yaşını kutladı

Bakan Çavuşoğlu, Genç TV'nin yeni yaşını kutladı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkemizde çok sesliliğin başlamasına öncülük eden Genç TV'nin yeni yaşını kutladı.

Genç TV'nin 23’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda Genç TV'nin tarafsızlık ilkesi doğrultusunda, ülkenin demokratik yapısına ve çok sesliliğine değer katan yayınlar yaptığını kaydederek, yürüttükleri çalışmaları takdirle karşıladığını ifade eden Çavuşoğlu "Ülkemizin ilk özel televizyonu olarak çok sesliliğin başlamasına öncülük eden Birinci Ailesini ve Genç TV çalışanlarını en içten dileklerimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi

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