Bakan Çavuşoğlu, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesajı yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu mesajında, sonraki nesillere karanlık bir gelecek bırakmamak adına tarihi en doğru kaynaklardan öğrencilere aktarma kararlılığını ortaya koydu.

“Tarih sayfalarında Kanlı Noel olarak yerini alan ve Kıbrıs’ta Türk varlığını adadan yok etmek için EOKA terör örgütü tarafından 21 Aralık 1963’te başlatılan acımasız saldırılar, birçok kardeşimizin şehit olmasına, on binlerce insanımızın da baskı altında insanlık dışı bir yaşam sürmesine veya göç etmesine neden olmuştur” diyen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkünün ise hain soykırım harekatına karşı büyük bir direniş ve mücadele ortaya koyduğunu, cesaret ve kararlılık örneği sergileyerek varoluş mücadelesinin ateşini yaktığını kaydetti.

Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bugün, Rumların 59 yıl önce yapmak istediklerinde büyük bir değişiklik olmadığı açıkça ortadadır. Dolayısıyla, özgürlük uğruna çok büyük bedeller ödeyen Kıbrıs Türk halkının, özgürlüğünü kalıcı bir çözümle taçlandırmasının zamanı çoktan geçmiştir.

Bu doğrultuda, Kıbrıs Türk toplumu olarak hangi şartta olursa olsun, Devletimizin ve halkımızın hak ve menfaatlerini büyük bir kararlılıkla korumaya, özgür ve bağımsız devletimizi yaşatmak için canla başla çalışmaya devam etmeliyiz.

Bizler, sorumluluklarımızın bilinciyle milli eğitimin temel hedefleri doğrultusunda hareket ederek, bizden sonraki nesillere karanlık bir gelecek bırakmamak adına, tarihimizi en doğru kaynaklardan öğrencilerimize aktarmaya kararlı olduğumuzu ayrıca belirtmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle, büyük bir cesaret ve kararlılık örneği sergileyerek Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”