Bakan Çavuşoğlu, TEKNOFEST’in açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün yapılması planlanan ancak yoğun yağış sebebiyle ertelenen açılış seremonisi, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın konuk bakanlar onuruna verdiği akşam yemeğine de katılan Çavuşoğlu’na TEKNOFEST ceketi ve TOGG’un bulunduğu bir çerçeve hediye edildi.

Türkiye tarafından üretilen elektrikli otomobil olan TOGG’un tanıtım standını ziyaret ederek teknik özellikleri hakkında bilgiler alan ve test sürüşüne katılan Çavuşoğlu, bunun yanında yerli hava araçları standında Akıncı ve Kızılelma isimli insansız hava araçları hakkında bilgi aldı.

- SSEML, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Kocaeli’nde yarışacak

Bakan Çavuşoğlu ile birlikte İstanbul’da bulunan Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Arifoğlu ile birlikte Kocaeli’ne geçerek SSEML ekibi ile bir araya geldi.

TEKNOFEST Liseler Arası Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları kategorisinde KKTC’yi temsil edecek olan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, “GUFİ” ismini verdikleri araç ile Kocaeli’nde piste çıkacak.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle açılış seremonisinin ertelenmesi sebebiyle Kocaeli’ne geçemeyen Bakan Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.