Bakan Çeler, Ankara'da temaslarına başladı

1.Yaşlılık Şurası’na katılmak için Ankara’ya giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Katar ve Makedonya Çalışma Bakanları ile görüştü.

Bakan Çeler, mevkidaşları Katar, İdari Gelişim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yousuf Bin Mohammad Al-Othman Fakhroo ve Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Mila Carovska ile bir araya geldi.

Çalışma yaşamı ve sosyal hizmetler alanında kendi ülkelerinde yapılan icraatlarla ilgili mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulunan Bakan Çeler, Katar ve Makedonya’daki sosyal hizmet uygulamaları hakkında da bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 20:16