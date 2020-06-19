Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ‘özel izin’ skandalının sorumlusunun bir bütün olarak UBP-HP hükümeti olduğunu belirterek “Bakan değişimiyle hükümet aklanmış olmaz” dedi.

Özyiğit, bugün yaptığı yazılı açıklamada, kabinedeki değişikliği değerlendirdi.

Çifte standart içeren ve toplumun sağlığını riske atan olaydan tüm Bakanlar Kurulu’nun haberdar olduğunun bizzat kendileri tarafından itiraf edildiğini kaydeden Özyiğit, “Olayın meydana çıkmasının ardından tüm Bakanlar birbirlerini suçlama yarışına girmiş, sonunda da Başbakan Tatar bugün kabinede değişikliğe gitmiştir. Bilinmesini isteriz ki bu olayın sorumlusu sadece 1 bakan değil, tüm bakanlardır. Zaten toplumun olaya bakış açısı da budur” ifadelerini kullandı.

Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin bakan olarak atanmak istenmesine yönelik ise Özyiğit şunları kaydetti:

“Bu kadar skandalın, yanlışlığın içinde yanlış bir kararın daha alınmak istenmesi, etikten bahsedenlerin ise bunu sineye çekmesi onlar açısından artık doğal olabilir, ancak doğal olmayan bu yönetim anlayışında halen ısrar edilmesidir. Cumhurbaşkanlığına sunulmadan önce Başsavcı’dan görüş alınamaz mıydı. Bunu bile akıl demeyenler, bu ülkeyi nasıl yönetecek?”

