Bakan Dinçyürek Alsancak Mare- E Monte Yardım Derneği ile sağlık ocaklarını görüştü

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Alsancak Mare- E Monte Yardım Derneği ile sağlık ocaklarını ele aldı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, kabulde tamamlanan Lapta Sağlık Merkezi ve yapımı süren Çamlıbel Sağlık Ocağı Projesi de ele alındı.

Dinçyürek, Alsancak Mare-E Monte Yardım Derneği’nin bölgede yer alan sağlık merkezlerine yaptığı katkıların önemli olduğunu, sivil toplum örgütleri ve kuruluşların sağlığa yaptığı her katkının büyük önem taşıdığını belirtti.



Dinçyürek, nüfusu ve fiziki gelişimi sürekli artan bölgelerde sağlık merkezlerinin geliştirilmesine dikkat çekerek, bu yönde yapılacak her projeye destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.