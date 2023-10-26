Bakan Gardiyanoğlu, AK Parti heyeti ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emir Yasin Kekeç ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ile Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven ve AK Parti KKTC Temsilcisi Fahri Yönlüer de yer aldı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emir Yasin Kekeç, “yavru vatan ayrımı yapmadıklarını, Kıbrıs’ın kendileri için vatan olduğunu ve burada bulunmaktan, iki ülke arasındaki bağı güçlendirmekten dolayı mutlu olduklarını” söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu da konuşmasında, Türkiye’de yaşanan istikrarlı dönüşümün önemine işaret ederek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin artık yalnızca kendi coğrafyasında değil tüm dünya üzerinde söz sahibi olan bir ülke konumuna geldiğini ve bir Türk olarak bunu büyük bir gururla takip ettiğini” söyledi.

“Güçlü Türkiye’nin, istikrarlı Türkiye ve güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demek olduğunu” anımsatan Gardiyanoğlu, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan himayelerinde Kıbrıs’ın Türk devletlerine açılmasıyla ilgili atılan adımın son derece onur verici bir girişim olduğunu ve Azerbaycan’da KKTC ile resmi temaslar yapılarak KKTC’nin bir devlet olarak orda ağırlanmasının gurur verici olduğunu” belirtti.

Gardiyanoğlu, “Ankara’da yaptığı heyetlerarası görüşmelerden de gururla döndüğünü ifade ederek, mevkidaşı bakanlarla yaptığı görüşmelerde bakanlığıyla ilgili tüm projelerin hayata geçirilmesi konusunda tam bir mutabakata vardıklarını, çok samimi karşılandıklarını” belirtti. Gardiyanoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğini alarak yepyeni bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaratma hedefinde olduklarını” söyledi.