Bakan Gardiyanoğlu Kıbrıs Genç tv’de konuştu: “Tüm doktor ve eczacılarımızın zan altında bırakılması yanlış”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, dün akşam Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Sahte reçete yolsuzluğu ile ilgili konuşan Gardiyanoğlu, tüm doktor ve eczacıların zan altında bırakılmasının yanlış olduğunu belirtti. Bakan Gardiyanoğlu, polisin soruşturma yürütürken izlediği yolu da anlattı.

Bakan Gardiyanoğlu, sahte reçete yolsuzluğu soruşturması çerçevesinde tutuklanan zanlılara basın önünde kelepçe takılmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Gardiyanoğlu, ülkedeki sigortalı sayısının tam olarak bilinmediğini, kaçak çalışanlar da olduğunu belirtti ve çalışma affı çıkarılacağını söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu, başlatılacak af süresinin sona ermesinin akabinde denetimlere çıkılacağını belirterek “Kaçağa toleransım sıfırdır” dedi.