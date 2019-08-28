Bakan Gül, Cumhuriyet Meclisi'nde

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC’de temaslarda buluna Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü Kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Bakan Gül, “sizleri ziyaret etnekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diyerek işbirliklerini arttırmak üzere KKTC’de bulunduklarını söyledi.

KKTC’nin ve demokrasisinin güçlenmesi için çaba gösteren parlamento,siyasi partiler ve uğraş veren herkese başarılar dileyen Gül, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında ziyeret için teşekkür etti ve Bakan Gül’ün KKTC’de bulunmasının kendileri için çok anlamlı ve gurur verici olduğunu vurguladı.

Ülke demokrasisinin en iyi şekilde gösterildiği Cumhuriyet Meclisinde Türkiye’den yetkililerin bulunmasının mutluluk verici olduğuna işaret eden Uluçay, ülkenin gelişmesindeki en büyük unsurun KKTC ile Türkiye arasında devam eden işbirliği olduğuna dikkati çekti.

Uluçay, KKTC’nin özellikle ekonomik olarak çok daha iyi bir seviyeye çıkabilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, Meclis olarak da yasama faaliyetleri çerçevesinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için yaz döneminde bile büyük bir uğraş verdiklerini söyledi.