BAKAN HAYVANCILARDAN SÜRE İSTEDİ

Tarım Bakanı ve Hayvancılar Birliği arasındaki görüşme çok kısa sürdü. Hayvamcılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Bakan Erkut Şahali'nin kendisinden 2 saat süre istediğini ve görüşme yaptıktan sonra yeni bir teklif sunacağını söyledi. İlgili süreyi bakana verdiklerini ifade eden Naimoğulları, "Süt 1- 16 Ağustos tarhinden itibaren zamlandı. Bu bir kazanım. Yem ithalinin serbest kalmasını istiyoruz. Türkiye'de 80 TL torbası yem, 1. 10 kuruş arpa. Her gn bu kavgaları veremeyiz. İthal serbest bırakılmalı. Üç fabrikaya esir olduk. Şu ana kadar yem hibesi ve süt zammıyla ilgili kazanımlar da elde ettik. Biz yem getirmek için ithalatın serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.