Bakan Oğuz, Ankara'da temaslarda bulunuyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz Ankara ziyaretinde gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.

İlk olarak mevkidaşı TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından kabul edilen Maliye Bakanı Oğuz, ardından TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.

TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya gelen Bakan Oğuz, gerçekleşen ziyarette Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi konuları ele alınarak, ortak işbirliği detayları görüşüldü. Görüşmede ayrıca KKTC - TC arasında imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokol programının uygulanma süreci ile ilgili detaylar konuşuldu.

Bakan Oğuz daha sonra TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir araya gelerek, KKTC’de uzun süreden beri üzerinde çalışmalar yürütülen ve artık sonuna gelinen Gümrük Otomasyon Sistemi hakkında görüşerek, iki ülke arasında yardımlaşma ve işbirliği konuları ele alındı.

Bakan Oğuz ayrıca TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki bankacılık sistemindeki karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi konuların ele alındı. Oğuz, KKTC’deki ve kredi maliyetlerinin nasıl daha fazla aşağıya indirilebilir konularını da ele alarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Maliye Bakanı Oğuz şu sıralar TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşüyor.

Bakan Oğuz’a ziyaretlerinde, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ile Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik eşlik etti.