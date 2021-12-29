Bakan Oğuz Ankara temaslarını açıkladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz beraberindeki heyetle birlikte Ankara’da temaslarda bulundu. Bakan Oğuz, temasları çerçevesinde mevkidaşı Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü.

Temaslarını BRT’ye değerlendiren Bakan Oğuz, Maliye Bakanı’na yapmış oldukları ziyaretin amacının Türkiye’deki döviz hareketliliğinden dolayı kur korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili yeni modülleme çalışmaları çerçevesinde bu sistemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi.

Bakan Oğluz, yapılan görüşmelere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı’nın da dahil olarak, Türk Lirası mevduatlarıyla ilgili sürecin nasıl işleyeceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Bu konu ile ilgili olarak, basına yansıdığı gibi iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının bilgilendirme yaptıklarını hatırlatan Bakan Oğuz, “bu çerçevede ilgili bakanlıkla Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konu ile ilgili çalışmalarına devam ediyorlar. Biz bu çalışmalara heyetler arasında bundan sonraki süreçlerde devam edilmesi ve sonuçlandırılması konusunda mutabakata vardık” dedi.

Oğuz, aynı çerçevede Merkez Bankası ile yaptıkları görüşmede bu çalışmanın içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nde nasıl bir yol alınıyorsa aynı uygulamanın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olması yönünde görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Bakan Oğuz, “onlarda bu konu ile ilgili çalışma başlattıklarını söylediler. İlerleyen süreçte bu konu ile ilgili çalışmalar netleştikten sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır. Ben bu süreç içerisinde yoğun gündemde bizlere vakit ayıran Bakan ve Merkez Bankası başkanına teşekkür ediyorum.” dedi.

Ekonomik anlamda zor günler geçirdiklerini kaydeden Oğuz, ülkeyi döviz artışının büyük ölçüde etkilediğini, görüşme esnasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mali durumu, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen kaynakla ilgili de görüş alışverişinde bulunduklarını, 2022 yılı ile de ilgili teknik heyetler çerçevesinde görüşmelerin başladığını ilerleyen süreçte görüşmelerin sonuçlarını

alacaklarını sözlerine ekledi.