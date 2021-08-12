Bakan Oğuz, Ankara temaslarını tamamladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ankara temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü. Oğuz, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile iki kez bir araya geldi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ankara’da hem ekonomik protokol hem de teknik düzeyde çalışmalar ve değerlendirmeler yapıldığını ifade ederek, Ankara temaslarının verimli geçtiğini vurguladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara’ya iki günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a bakanlık bürokratları eşlik etti. Ankara’da, teknik heyetler bir araya gelerek, çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla da Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile iki kez bir araya geldi.

Oğuz, şahsını ve heyetini kabul eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür ederek, hem ekonomik protokol hem de teknik düzeyde çalışmalar ve değerlendirmeler yapıldığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduğuna vurgu yapan Oğuz, Ankara temaslarının verimli geçtiğini söyledi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ankara’ya gerçekleştirdiği iki günlük çalışma ziyaretleri çerçevesinde ilk gün TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi. İkinci gün ise TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından ikinci kez kabul edildi.

Ankara’daki temaslarını tamamlayan Maliye Bakanı Dursun Oğuz dün gece adaya döndü.