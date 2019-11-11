Bakan Oğuz, Ankara’daki fidan dikim etkinliğine katıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’de düzenlenen Geleceğe Nefes Kampanyası etkinliğine katılarak, fidan dikti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz ve beraberindeki heyet, Ankara’daki fidan dikim etkinliğine katılarak, Geleceğe Nefes Kampanyası’na destek oldu. Kampanya ile Türkiye 11 milyon fidana kavuşacak.

TC Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı fidan dikme kampanyası Geleceğe Nefes projesi ile 81 ilde bugün TC saati 11:11’de başladı. 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan dikilmesi hedefleniyor.