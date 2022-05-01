Bakan Oğuz'dan bayram mesajı

Tarım ve doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Oğuz, yayımladığı mesajda, “Bayramlar beraberlik bağlarının, maneviyatın güçlendiği, sevinçlerin, güzelliklerin paylaşıldığı, ihtiyaçlı olanlara el uzatıldığı zamanlardır. Bayramlar, küskünlüklerin ortadan kalkması, anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve toplumsal birliğin pekişmesi için de eşsiz bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın, üreticilerimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı içtenlikle kutlar, sağlıklı, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim” dedi.