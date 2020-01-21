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Bakan Oğuz'dan kabul

Bakan Oğuz'dan kabul
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci’yi kabul etti. 

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulunan Keçeci, ürün veren damla sakızı ağacı fidanı takdim etti. Damla sakızı ağacı üzerinde çalışmalar yürüten Keçeci, damla sakızı ağacının yaygınlaşmasının önemine işaret etti. 

Keçeci, sakız ağacının kurak iklime dayanıklı, kanaatkâr bir ağaç olduğunu, özellikle kurak bölgelerde ekonomik açıdan geliştirilmesinin uygun olabileceğini kaydetti.  

Bakan Oğuz da Keçeci’ye teşekkür ederek, bu ağacın ülkede çoğaltılması ile ilgili çalışmaların yapılması konusundaki düşüncelerini paylaştı. 

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