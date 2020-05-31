Bakan Oğuz'dan Kıbrıs Genç Tv'ye kutlama mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, kurumumuza gönderdiği mesajda Kıbrıs Genç Tv'nin yeni yaşını kutladı.

Oğuz mesajında şunları belirtti:

"Kıbrıs Genç Tv’nin yeni yaşını kutluyorum.

Ülkemiz basın yayın kuruluşları, geçmişten bugüne demokrasimizin gelişimine, çok sesliliğe her zaman büyük katkılar koymuşlardır.

Kıbrıs Genç Tv’de bu görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir.

Kıbrıs Genç Tv’nin başta yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarını kutlar, nice başarılı yıllar temenni ederim."