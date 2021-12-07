Bakan Oğuz Hava Sporları çalışanlarının maaşların ödenmesi için tarih verdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu ve beraberindeki heyet, Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının yatmayan maaş ve yapılmayan yatırımlarıyla ilgili Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti.

Görüşmede Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a, Hava Sporları Fedarasyonu çalışanlarının üç aydır maaşlarının yatmadığı ve bir yıldır Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının yapılmadığı iletilerek, sendikanın bu konuda attığı ve atmayı planladığı adımlardan bahsedildi. HAKSEN yetkilierini kabul eden Maliye Bakanı Oğuz ise, sendika yetkililerine konuyla ilgili gerekli girişimlerin yapıldığını ve maaşların 3 gün içerisinde yatırılacağının sözünü verdi.Bakan Oğuz ve Bakanlık Müsteşarı Cengiz Çoli, yatırımlarla ilgili sorunun nedenini tespit ederek, bu sorunu çözmek için de gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

Görüşme sonrası HAKSEN’den yapılan açıklamada, ziyaretten olumlu sonuç alınmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, sendika olarak ülkemizde bir süredir kaderine terk edilen Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının sorunlarıyla ilgili yoğun girişimlerde bulunulduğu ve bu konudaki adımlarının süreceği kaydedildi. HAKSEN yetkilileri, Hava Sporları çalışanlarının mağduriyetleri giderilene kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.