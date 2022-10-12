Bakan Oğuz, IOFS 5. Genel Kurulu’na online katıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde Kazakistan'da düzenlenen İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı’nın (IOFS) Genel Kurulu'na online katılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dost ve kardeş İİT üyesi ülkeleriyle ortak proje ve faaliyet gerçekleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Oğuz, İİT bünyesinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da faaliyet gösteren İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı (IOFS) 5. Genel Kurulu'na online katılarak bir konuşma yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tunus'un ev sahipliğinde çevrimiçi gerçekleşen toplantıda Bakan Oğuz'a Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun ile Dışişleri Bakanlığı Birinci Sekreteri Hakan Aksoy eşlik etti.

57 İİT üyesi ülkeden tarım bakanları ve üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda konuşan Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler, tarımsal ihracat ürünleri, gıda güvenliği ile ilgili hayata geçirilen uygulamalar, hayvancılık faaliyetleri ile Türkiye'den ülkeye deniz altından su taşınması projesiyle ilgili bilgi verdi.

Bakan Oğuz, dost ve kardeş İİT üyesi ülkeler ile proje bazlı ortak faaliyetler gerçekleştirmeye hazır olduklarını da belirtti.