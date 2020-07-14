Bakan Oğuz mesaj yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yapılan darbe girişimine karşı Türk milletinin vermiş olduğu demokrasi mücadelesiyle ülkenin karanlık günlere itilmesinin önüne geçtiğini belirtti.

Dursun Oğuz, Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları da kaydetti:

“Türk milleti bu darbe girişimine karşı, demokrasiye sahip çıkmış, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru kabul etmeyeceğini ortaya koymuş olduğu güçlü direnişle göstermiştir.

Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğüne kasteden bu saldırıya, Kıbrıs Türk halkı da derhal tepki göstermiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olmuştur.

Bu büyük direniş sırasında ülkesi uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri saygı ve rahmetle anar, gazilere saygılarımı sunarım.”