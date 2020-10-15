Bakan Oğuz mesaj yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Dünya Gıda Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının, gıda güvenliğinin ve yeterli beslenmenin herkes için önemli olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Bununla birlikte mahsullerin tarlada çürümesini önlemek için dijital araçlar ve yapay zeka gibi modern teknolojinin kullanımı, bioçeşitliliği erozyondan kurtarma, ürün sigortasını mümkün olduğunca genişletmek ve aktifleştirmek gibi konuların ön plana çıktığını belirten Oğuz, ülkede sağlıklı ve sürdürülebilir gıda politikasını hayata geçirerek, arpanın, buğdayın, patatesin tarlada, narenciyenin dalında kalmaması için çalıştıklarını ifade etti.

“Pandemi nedeniyle elimizdeki kısıtlı imkanlar çerçevesinde, teknolojik imkanlarla üretimin yapılması için üreticiyi teşvik ediyor, destekliyoruz” diyen Oğuz, ü̈reticinin zararını karşılamak için Genel Tarım Sigorta Fonu’nun kapsamını geliştirdiklerini kaydetti.

Oğuz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bilindiği üzere, tarladan sofraya gelen tarımsal ürünlerin kontrol ve denetim sorumluluğu, Bakanlığımıza aittir. Bu çerçevede gıda güvenliği ile ilgili denetimler, Tarım Dairesi ve Veteriner Dairesi tarafından yapılıyor. Gıda analiz sonuçları hakkında her hafta kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Sebze ve meyvelerdeki ilaç kalıntılarını sıfırlamak ve vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli gıdaya erişimin sağlamak önceliğimizdir.

Hayvansal üretim konusunda da hayvan refahı başta olmak üzere sektörle ilgili konularda hayvan üreticilerimize yönelik desteğimiz sürmektedir. Sağlıklı et ve süt tüketimi noktasında, gıda güvenliğini öne çıkaran uygulamalarla ilgili denetimlerimiz de devam etmektedir.

Dünyamızı etkisi altına alarak, gerek sosyal gerek ekonomik alanda krizler yaratan pandemi dönemi, sürdürülebilir, sağlıklı tarımın önemini bir kez daha ortaya koymuş ve özellikle tarım alanında daha etkin uygulamaların kaçınılmaz olduğunu göstermiştir.”

Oğuz, sağlıklı, güvenli gıdaya ulaşabilmek için tarımda etkin, planlı programların yürütülmesi doğrultusunda hareket edeceklerini belirtti.