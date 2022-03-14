Bakan Oğuz mesaj yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuz, “Özellikle son iki yıldır insanlığın büyük mücadele verdiği Covid -19 salgını, sağlığın, sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu bizlere en acı şekilde hatırlatmıştır” dedi.

Salgının ülkede görülmeye başladığı andan itibaren sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu özverili çalışmalar sayesinde salgının en az zararla atlatılması için yoğun bir mesai harcandığını ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

“Tüm sağlık çalışanlarımız, halkımızın sağlığını korumak için uzun soluklu bir mücadele sürdürmektedir. Büyük fedakârlıklarla yürütülen bu mücadelenin sonunda, rahat nefes alacağımız günlerin çok yakında olduğuna inanıyorum.

Her zaman ve başta Pandemi başta olmak üzere, gecesini gündüzüne katarak, yorulmak nedir bilmeden hizmet vermeyi sürdüren tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.”