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Bakan Oğuz, mesaj yayınladı

Bakan Oğuz, mesaj yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 30 Ağustos Zaferi ile Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen mücadele neticesinde, bir ulusun küllerinden yeniden doğarak, ülke topraklarını düşman işgalinden kurtardığını, bağımsızlık ve egemenliğine kavuştuğunu belirtti.

Oğuz yayımladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, “Bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

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