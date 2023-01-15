Bakan Oğuz, Paşaköy ağıllar bölgesinde incelemede bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, mesarya bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ülkemizde son günlerde yağan şiddetli yağışlar sonucu bazı bölgelerde hayvan üreticileri de zarar gördü.

Paşaköy Ağıllar bölgesinde bulunan bir üreticinin, yoğun yağışlar sonucu ağılında bulunan beş küçükbaş hayvanı telef oldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Paşaköy Ağıllar bölgesindeki üreticinin ağılında incelemelerde bulundu.

Bakan Oğuz’a Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Hayvan Üreticileri ve Yetiştircileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ile Küçükbaş Genel Sekreteri Serkan Harper de eşlik etti.

Yapılan inceleme sonucu tutanak tutularak, gerekli raporlama yapıldı.