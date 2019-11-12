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Bakan Oğuz, TC Tarım Bakanı Pakdemirli ile görüştü

Bakan Oğuz, TC Tarım Bakanı Pakdemirli ile görüştü
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 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nda dün akşam yer alan görüşmede, tarım, hayvancılık, orman ve su alanlarındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.
Bakan Pakdemirli, Bakan Oğuz’a 11 Milyon Fidan seferberliğine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

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