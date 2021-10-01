Bakan Oğuz, Turkcell yöneticilerini kabul etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Türkiye Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ile Maliye Bakanlığı Müdürü Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Oğuz, ülkenin gelişmesi, kalkınması için yatırım yapan ve ülke ekonomisini daha da yukarılara taşınmasına katkı koyan her kurum ve kuruluşu daima takdir ettiklerini vurgularken, Turkcell ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in projelerini de yakından takip ettiğini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede, Turkcell ile Kuzey Kıbrıs Turkcell'in çalışmaları ve projeleri hakkında Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a bilgi verildi.

Adanın alt yapı, iletişim ve bilgi teknolojileri konularında daha iyi noktalara gelebilmesi ve dünya standartlarına ulaşması hedefi ile çalışmaların devam ettiğine vurgu yapıldı.