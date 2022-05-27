Bakan Oğuz, Türkiye DSİ’den gelen teknik heyetle görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nden gelen teknik heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, ülkede devam eden sulama projelerini yerinde görmek üzere çalışmalarda bulunan heyet, Bakan Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Heyet, Bakan Oğuz’a sulama projelerinde yürütülmekte olan son çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Güzelyurt Mesarya Ovası Sulama Tüneli’nin sonrasında yer alan 3 bin 750 kilometrelik kısmın 1750 metrelik alanına boru döşeme çalışmalarının tamamlandığı, geriye kalan alana döşenecek tüm boruların ülkeye geldiği ve çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.