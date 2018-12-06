Bakan Özyiğit bazı okullarda incelemelerde bulundu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bu sabah Dikmen İlkokulu, Minareliköy Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu ve Anaokulu ile Değirmenlik Lisesi’nde incelemelerde bulundu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özyiğit’e incelemeleri sırasında İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik ile Bakanlık İnşaat Birimi Amiri Tankut Rıfkı de eşlik etti.



Özyiğit, gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile okul yetkililerinden yaşananlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Bakan Özyiğit incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde yaşanan olumsuzluklardan maalesef bazı okullarımız da etkilenmiştir, ancak çok şükür ki, daire müdürlerimizin ülke genelinde okul idareleri ile yaptıkları istişareler ve alınan bilgiler doğrultusunda okullarımızın büyük çoğunluğunda ciddi bir olumsuzlukla karşılaşmadık” dedi.



Özyiğit, ilk yağışların ardından Şehit Mehmet Eray İlkokulu’nda ve Değirmenlik Anaokulu’nda yaşanan sorunlara Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile Değirmenlik Belediyesi’nin birlikte hemen müdahale ettiğini ve çalışmaların hafta sonu da devam ederek, okulun çok büyük ihtimalle Pazartesi günü eğitime hazır olacağını ifade etti. Dikmen İlkokulu’nun dersliklerinde ciddi sorun olmamakla birlikte okul bahçesinin dağdan gelen sularla birlikte yüzlerce küçüklü, büyüklü taş ve çamurla dolu olduğunu, Dikmen Belediyesi’nin çalışmaları ile birlikte okulun önümüzdeki Pazartesi gününe kadar eğitime hazır hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.



Değirmenlik bölgesindeki diğer okulları da ziyaret ederek, yerinde incelediğini ve ciddi sorun olmadığını belirten Özyiğit, bakanlığa bağlı daire müdürlerinin ülke genelinde okul müdürleri ve bölgedeki yetkililere ulaşarak bilgi aldığını ve istişarelerini sürdürdüğünü kaydetti ve şunları kaydetti:



“Ülke genelinde okullarımızda çok büyük oranda ciddi sorun yaşanmamıştır. Yaşanmaması adına da ciddi bir uğraş verilmektedir. Sorun yaşanan okullarda ise çalışmalar sürmektedir ve herhangi olumsuz bir gelişme olmaması durumunda Pazartesi gününe kadar eğitime hazır hale gelmeleri hedeflenmektedir.”



Açıklamasında, dün gece 3 gencin hayatını kaybettiğini ve 1 gencin de halen kayıp olduğunu anımsatarak, yaşanan bu olaydan üzüntü duyduklarını belirten Özyiğit, hayatını kaybedenlere Tanrı’dan rahmet, yaslı aileleri ile sevenlerine ise sabır ve başsağlığı diledi.