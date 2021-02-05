Bakan Pilli açıkladı: "Şu ana kadar 50 vaka var"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son günlerde vaka sayısında artış yaşandığına dikkat çekerek, “Şu anda vakanın kontrol altına alınması önümüzdeki 5 gün içerisinde ortaya çıkacaktır. Akşamki kararlar daha sert, iyi kararlardır. Şu ana kadar 50 vaka var. Hedefimiz bu savaşı kazanmaktır…” ifadelerini kullandı.

Dr. Pilli, “Biz üstümüze düşen görevi yapmaya devam edeceğiz…” ifadelerini kullanarak, vatandaşların işi olmadığı sürece sokağa çıkmaması gerektiğini belirterek, “Herkes bu saatten sonra Koronavirüslüdür. Bunun bilincinde olarak kendinizi korumanız gerekiyor. Alınan kararlar içerisinde bazı şeyler unutulmuş olabilir ancak bunlar düzeltilebilir” dedi.

Herkesin üstüne düşen görevi yapması gerektiğine vurgu yapan Dr. Pilli, pandeminin bir nevi savaş olduğunu ve bu savaşın hep beraber kazanılacağını dile getirdi.

Ülkenin bir PCR test politikasının var olduğuna işaret eden Dr. Ali Pilli, tüm ülkede 7 bin 500 test kapasitesi olduğunu ve yapılan test sayısında artış olduğunu, olmaya da devam edeceğine dikkat çekti.

Pilli, dün 3 adet PCR aletinin alınarak, devreye girdiğini de açıklayarak, iki adetin Gazimağusa’ya ve bir tanesinin de Lefkoşa’da bulunduğunu belirtti.

Test kapasitesinin yeterli olduğunu aktaran Sağlık Bakanı Pilli, “Pandemiyi kazanmak istiyorsak önlem almalıyız. Kendi önlemini almazsan bulaşı önleyemezsin. Bizim burada yapacağımız en önemli kural, koruma tedbirlerini alarak, teması önlemektir. Hareket devam ettiği taktirde istediğin kadar test yap önüne geçemezsin” ifadelerini kullandı.

En önemlisinin kuralları uygulamak olduğuna işaret eden Pilli, “Burada kuralları uygulamaktır önemli olan… O zaman bulaşı durdurursun. En önemlisi kuralları uygulamaktır. Test kapasitemiz tamamdır, yaptığımız test tamamdır. Sağlık alt yapımızı çökertmek istemediğimiz için tedbirlerimizi arttırıyoruz” dedi.

Öte yandan, bugün devreye girmiş olan 43 hemşirenin istihdam edildiğini de aktaran Dr. Ali Pilli, yetersiz kalınması durumunda tekrar istihdamların gerçekleşeceğini söyledi.