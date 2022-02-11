Bakan Pilli, Akdoğan Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Akdoğan Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek, merkezde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Pilli, hedeflerinin hastanelerde ve sağlık merkezlerinde alt yapı çalışmaları ve personel hizmetleri dahil hizmet kalitesinin yükseltilmesi olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, Akdoğan Sağlık Merkezi’nde genel sağlık hizmetleri yanında antijen testleri ve aşı çalışmalarının devam ettiğini, bu hizmetlerin daha hızlı ve verimli olması için adım atıldığını vurguladı.

Bakan Pilli, Akdoğan beldesinin nüfus yoğunluğunun göz önüne alındığında tüm sağlık çalışanlarının özveri ile sağlık merkezinde çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Bakan Pilli, ziyareti çerçevesinde sağlık personeli ile görüşerek taleplerini dinledi.