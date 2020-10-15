Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1915 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını , 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını belirtti.

Güney Kıbrıs'ta vaka sayılarının arttığına işaret eden Bakan Pilli, mecbur kalmadıkça Güneye geçilmemesi gerektiğini, Güneyde çalışan ve mecburi gidenlerin orada bulunduğu süre içerisinde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuması gerektiginin altını çizdi.

Bakan Pilli, sınır kapılarında vakalardaki artış nedeniyle tüm önlemlerin alındığını, sınır kapılarında rastgele yapılan pcr testlerinin sıklaştırıldığını, şuana kadar rastgele yapılan PCR testlerinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 18:43