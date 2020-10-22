Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1920 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.