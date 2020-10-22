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Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1920 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

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