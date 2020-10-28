Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2078 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süreçte gözetim altında olduklarını söyledi.
Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2078 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
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