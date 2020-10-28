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Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2078 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süreçte gözetim altında olduklarını söyledi. 

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