Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1364 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 6 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiklerini söyledi.

31 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 1364. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 7. Ülke dışından gelen vaka sayısı 7. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok. Yerel vaka yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 9. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 222.649. Toplam vaka sayısı 938. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 868. Tedavisi devam eden vaka sayısı 65. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 9. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 55. Toplam kaybedilen hasta sayısı 5. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1"