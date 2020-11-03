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Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1789 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını , 1kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda herhangi bir vakanın olmadığını belirtti. 
Bakan Pilli, 3 kişinin deniz yolu, 3 kişinin ise hava yolu ile ülkemize geldiğini açıkladı. 
 

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 19:20
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