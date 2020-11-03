Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1789 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını , 1kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda herhangi bir vakanın olmadığını belirtti.

Bakan Pilli, 3 kişinin deniz yolu, 3 kişinin ise hava yolu ile ülkemize geldiğini açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 19:20