Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1789 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını , 1kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda herhangi bir vakanın olmadığını belirtti.
Bakan Pilli, 3 kişinin deniz yolu, 3 kişinin ise hava yolu ile ülkemize geldiğini açıkladı.
Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1789 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını , 1kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda herhangi bir vakanın olmadığını belirtti.
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