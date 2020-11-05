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Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1237 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını ,16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, vakalardan 4 kişinin deniz yolu, 3 kişinin ise hava yolu ile ülkemize geldiğini söyledi . 


5 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1237 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7 

Ülke dışından gelen vakalar -  7 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 16

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 229.714  

Toplam Vaka Sayısı- 956 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 900 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 39 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 19:55
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