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Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1014 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı. 

15 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şö
yle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1014 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5 

Ülke dışından gelen vakalar -  4 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 244.800 

Toplam Vaka Sayısı- 999

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 943 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 42 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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