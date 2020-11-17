Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1220 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
17 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şö
yle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1220
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Ülke dışından gelen vakalar - 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 247.768
Toplam Vaka Sayısı- 1006
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 956
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 45
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 36
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-