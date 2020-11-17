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Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1220 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı. 

17 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şö
yle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1220 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3 

Ülke dışından gelen vakalar -  2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 247.768 

Toplam Vaka Sayısı- 1006

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 956 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 45 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 36 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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