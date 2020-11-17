Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı



Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1220 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

17 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şö

yle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1220

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar - 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar - 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-



Yapılan Toplam Test Sayısı- 247.768

Toplam Vaka Sayısı- 1006

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 956

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 45

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 36

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-