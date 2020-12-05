banner22

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
banner32

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2845 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu, 7 deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti. 

5 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2845 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 

Ülke dışından gelen vakalar - 13 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 273.979 

Toplam Vaka Sayısı- 1164 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1056 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 103 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 27 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 74 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020, 19:48
banner56
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Güneyde 20121 bütçesi altın pasaportlara takıldı
Güneyde 20121 bütçesi altın pasaportlara takıldı
  1. Güney
﻿