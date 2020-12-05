Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2845 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu, 7 deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.
5 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2845
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen vakalar - 13
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 273.979
Toplam Vaka Sayısı- 1164
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1056
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 103
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 27
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 74
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020, 19:48