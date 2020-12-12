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Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1425 olduğunu, 15 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce pozitif çıkan vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

12 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1425

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 284.102

Toplam Vaka Sayısı: 1257

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1113

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 138

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 112

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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