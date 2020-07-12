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Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 743 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

12 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 743    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok   
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 47.657   
Toplam Vaka Sayısı- 115
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2020, 19:03
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