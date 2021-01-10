Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2145 olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini,11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 5 kişinin Girne  Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 3   kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı. 

10  0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2154       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 11   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17         

Bugün Kaybedilen Hasta: yok    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 351.750    

Toplam Vaka Sayısı: 1779   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1516   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 253     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 205   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021, 19:52
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