Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2868 olduğunu, 20'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını, 23 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu,

20 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 12 kişinin Lefkoşa, 5 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

11 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2868

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 20

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 354.618

Toplam Vaka Sayısı: 1800

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1539

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 251

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 202

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1