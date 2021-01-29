Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3308 olduğunu, 45'i yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını , 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 45 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 15 kişinin Lefkoşa, 29 kişinin Girne, 2 Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
29 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3308
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 45
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 398.997
Toplam Vaka Sayısı: 2255
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1850
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 20:39