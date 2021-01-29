Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3308   olduğunu, 45'i yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını , 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 45 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 15 kişinin Lefkoşa, 29 kişinin Girne, 2 Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

29  Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3308  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 45    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16 

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 398.997   

Toplam Vaka Sayısı: 2255  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1850 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9 

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 20:39
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