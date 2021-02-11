Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5764 olduğunu, 31'i yerel 48 pozitif vakaya rastlandığını , 1kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 14 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 31 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 13 kişinin Lefkoşa, 18 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 9 kişinin İskele, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
11 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5764
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 31
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 458. 553
Toplam Vaka Sayısı: 2967
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2187
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 763
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 186
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 566
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 17
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 20:19