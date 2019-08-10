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Bakan Pilli'den Kalkanlı Yaşam Evi'ne ziyaret

Bakan Pilli'den Kalkanlı Yaşam Evi'ne ziyaret

Bayram ziyaretleri kapsamında Kalkanlı Yaşam Evini ziyaret eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaşam evinde kalan, yaşlı ve  bakıma muhtaç vatandaşlarla bayramlaştı öğle yemeğini birlikte yedi. 

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bayramlarda özellikle büyüklerimizi hatırlamanın önemine değinen Bakan Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi ziyaretinde, burada kalan vatandaşların kendisini görmekten mutluluk duyduklarını gözlemlediğini belirterek, maddi, manevi sıkıntıları veya sağlık sorunları nedeniyle burada kalan  yaşlılarla olmanın  kendisini de mutlu ettiğini söyledi. 

Ziyaret vesilesi ile Yaşam Evi hekimi Şebnem Benar'dan yaşam evi ile  ilgili  bilgi aldığını belirten Bakan Pilli, burada çalışan hekim hemşire ve sağlık çalışanlarının özveri ile hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.  

Bakan Pilli, ziyareti esnasında çeşitli hediyeler de taktim etti. 

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2019, 17:58
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