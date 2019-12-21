Bakan Pilli'den mesaj

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Pilli, Kıbrıs Türk halkının Adadaki var olma mücadelesi sırasında tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen trajik olayların üzerinden 56 yıl geçmiş olmasına rağmen bu büyük mücadele ve acıları unutmalarının mümķün olmadığını vurguladı.

Anavatan Türkiye’den alınan güç ve destekle şartlar ne olursa olsun KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin büyük bir kararlılıkla korunmaya devam edileceğini belirten Pilli, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Halkı üzerinde derin izler bırakan tarihte kara bir leke olarak yerini alan bu soykırım hareketinin bir daha asla yaşanmaması en büyük temennimizdir.

Büyük bir cesaret ve fedakârlık göstererek Kıbrıs Türkleri’nin toplumsal varoluş mücadelesi uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kahramanlarımızın huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyorum.”