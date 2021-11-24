Bakan Pilli, Er Meydanı'nın konuğu oldu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Genç Tv ekranlarında dün gece yayınlanan Mustafa Alkan’ın hazırlayı sunduğu Er Meydanı programının konuğu oldu.

Bakan Pilli programda , 80 bin kişinin hiç aşı yaptırmadığına dikkat çekti. Pilli şunları kaydetti:

“2 doz Sinovac aşısının ardından 3 ay geçmesi halinde hatırlatma dozu yapılması gerekiyor. Sinovac aşısı olup, üçüncü dozunu 70 bin kişi yaptırmadı. AstraZeneca ile BioNTech aşısını olup, üzerinden 6 ay geçmiş olan ve yaptırmayan 3 bin kişi vardır. Johnson and Johnson aşısını yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen 27 bin kişi var. Toplam 100 bin kişi hatırlatma dozunu yaptırmadı. Bu kişiler aşısız olarak sayılacaktır.”

Yakında seyyar aşılama birimlerinin hizmete gireceğini ifade eden Pilli, hatırlatma dozlarının BioNTech olarak yapılacağını, Moderna aşısı olan kişilerin de henüz 6 ayının dolmadığını kaydetti.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını da ifade eden Pilli, görüşme neticesinde 50 bin doz aşının Türkiye'den geleceğini, Güney Kıbrıs'tan da ilaveten 10 bin doz aşının ülkede olacağını belirtti.

Yoğun bakımda tedavi gören 18 kişiden 4’ünün entübe edildiğini ifade eden Pilli “Entübe hastalar, aşısız ve iki doz Sinovac aşısı olup üzerinden 6 ay geçmiş olan kişilerdir” dedi.

16 – 22 Kasım 2021 tarihleri arasında bin 858 vaka tespit edildiğini dile getiren Pilli, 627 kişinin aşısız olduğunu ve 787 kişinin iki doz Sinovav aşısı olup 3 ay sürecini doldurduğunu aktardı.

Görevden alınma sürecini de değerlendiren Pilli, şunları söyledi:

“Ben görevde iken bizim büyük altyapı sıkıntılarımız vardı... O zaman sadece 6 tane solunum cihazımız vardı. Ancak ben o dönemi hep birlikte çok iyi götürdüğümüze inanıyorum. Ben 1985 yılından beri halkıma hizmet ediyorum ve bundan zevk alıyorum.



Şu anda ayakta durabiliyorsak, altyapının güçlenmesi sayesindedir. Çok zor bir dönemde görevi geri aldım... Yaza girerken çok daha rahat olurdu ancak kış öyle değil...”Pilli, “Benim kitabımda kapanma gibi bir kelime yok. Ben kesinlikle kapanma kelimesini kullanmıyorum. Bizim hedefimiz, en sağlıklı ve en güvenli ülke olmak. Vatandaşlarımızla beraber, kurallara uyarsak, kapanma olmaz” diye konuştu.Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun ‘ekonomi, ekonomi, ekonomi’ demesine işaret eden Pilli, “Bende ekonomi, sağlık, ekonomi, sağlık diyorum” ifadelerini kullandı.Pilli, dünya genelinde ekstra bir durum söz konusu olmadığı sürece kapanmanın asla olmayacağının altını çizdi.Sağlık Bakanı Pilli, Koronavirüs ün bu yaz sonuna kadar biteceğini savunarak, dünyanın artık virüsü tanıdığını ve çeşitli ilaçlar geliştirildiğini aktardı.