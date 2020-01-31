Bakan Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve sağlık personeli ile görüştü.

Vatandaş ile sohbet eden Bakan Pilli, hastaları da ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Pilli, hastane yönetimi, başhekimler ve başhemşireler ile hastanenin eksikliklerini konuştuklarını, sağlık merkezleri ve periferi hastanelerinin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Gazimağusa Hastanesi’nin Karpaz'dan Mesarya’ya kadar hizmet verdiğini, büyük bir ekiple özveri ile çalıştıklarını belirten Bakan Pilli, bakanlık olarak daha iyi hizmet sunulması için her zaman istişare içerisinde olduklarını vurguladı.

Hastanede incelemelerde bulunan Bakan Pilli, Otomasyon sisteminin hayata geçmesi konusunda Mağusa Hastanesi’nde sona doğru geldiklerini, Mart ayı içerisinde alt yapı çalışmalarının tamamlanması ardından sistemi devreye koymayı planladıklarını söyledi.

Bakan Pilli, sağlık personeli ile görüşmelerinin ardından vatandaş ile sohbet etti bazı hastaları ziyaret etti.